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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 13日 星期一 11:32 BJT

意大利超级杯尤文图斯4-2胜那不勒斯

2012年意大利超级杯周六在北京“鸟巢”雨中开战，上赛季意甲冠军尤文图斯在两度落後的情况下，顽强将比分追平，最终在加时赛中以4-2战胜意大利杯冠军那不勒斯。那不勒斯的潘德夫和祖尼在前90分钟先後吃到红牌，比赛以2-2进入加时，九人应战的那不勒斯最终不敌，无缘奖杯。

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