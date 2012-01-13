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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 13日 星期五 15:53 BJT

帕托留守 AC米兰放弃引进特维斯

意甲AC米兰执行长加利亚尼周四宣布叫停与曼城谈判引进特维斯的事宜。他自伦敦结束谈判返回意大利後称，巴西射手帕托决定继续留守米兰後，俱乐部为引进特维斯一事踩刹车。他告诉《米兰体育报》："整个过程是相关联的，走一个，来一个。"路透

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