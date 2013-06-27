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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 27日 星期四 14:28 BJT

特维斯转会尤文 将批10号战衣

意甲冠军尤文图斯周三宣布引进曼城前锋卡洛斯·特维斯，双方签下三年合约。特维斯将身批皮耶罗昔日穿过的10号球衣。据媒体报道，转会费约为1560万美元。毕尔巴鄂前锋费尔南多·洛伦特也将于下个月加盟尤文。除皮耶罗外，米歇尔·普拉蒂尼和罗伯托·巴乔效力尤文图斯时也是身披10号球衣。路透
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