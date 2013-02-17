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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 17日 星期日 09:36 BJT

意甲--托蒂世界波破门 罗马1-0尤文

周六意甲联赛第25轮罗马主场1-0击败领头羊尤文图斯，队长托蒂下半场轰出一记精彩的远程世界波。托蒂至今已在意甲联赛中打入224球，仅比意甲历史射手榜排名第二的诺达尔少一球。尤文图斯积55分，高出排次席的那不勒斯5分，若后者在周日与桑普多利亚的比赛中取胜，将把分差缩小至两分。路透

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