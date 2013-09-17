“常青树”托蒂建功 罗马保持全胜

罗马队中的常青树托蒂周一打进个人在本赛季意甲的首个进球，帮助罗马3-1击败帕尔马，保持全胜开局。这是托蒂效力罗马的第22个赛季，而新加盟罗马的荷兰中场斯特鲁特曼则为托蒂贡献助攻，而他本人也打进一记点球，帮助上半时0-1落后的罗马翻盘。罗马和那不勒斯在三轮过后都保持全胜开局。路透