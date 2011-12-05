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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 17:56 BJT

乌迪内斯1-0力克国米

周六意甲一役中乌迪内斯1-0力克国际米兰。当场比赛火药味十足，最後四分钟出现两粒罚失的点球，还有两人被罚下场。切尔西边翼伊斯拉比赛第73分钟攻入本场比赛唯一一粒进球。乌迪内斯13场比赛积27分，与AC米兰持平。路透

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