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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 11:00 BJT

AC米兰2-0暂居榜首

AC米兰周二客场2-0轻松胜卡利亚里，11场比赛保持不败，16场比赛後积34分，超尤文图斯1分，领先乌迪内斯3分，意甲暂时登顶，不过周三（1700 GMT）乌迪内斯将主场迎战尤文图斯。当场比赛中，皮萨诺第4分钟为米兰送乌龙大礼，伊布拉希莫维奇下半时攻入个人第11粒进球。路透

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