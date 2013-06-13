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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 11:41 BJT

国米老将萨内蒂续约一年

意甲俱乐部国际米兰周三宣布与老将萨内蒂(Javier Zanetti)续约一年。这位阿根廷后卫今年8月将年满40岁，他已为国米出场超过840次，但今年四月由于跟腱受伤而接受手术，术后须休养6个月。萨内蒂表示希望用自己在球场上的表现来回报俱乐部的厚爱。路透
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