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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 25日 星期四 10:17 BJT

日本2-1胜荷兰 顺利晋级女足世界杯八强

北京时间6月24日，2015年女足世界杯结束最后一场八分之一决赛，卫冕冠军日本队凭借有吉佐织和阪口梦穗的两粒进球，以2-1淘汰荷兰队晋级八强。至此，世界杯女足八强出炉，分别是德国队、法国队、中国队、美国队、澳大利亚队、日本队、英格兰队和东道主加拿大队。日本队将在周六的四分之一决赛中对战澳大利亚队。路透

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