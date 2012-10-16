法国主持人用核辐射调侃日本门将 引发日本抗议

路透东京10月16日电---法国一位电视主持人展示了日本国家男足门将川岛永嗣长着四只胳膊的合成照片，调侃称“福岛核辐射效应”，引发日本政府愤怒回应。

法国主持人Laurent Ruquier赞扬上周五友谊赛日本队1-0击败法国队一役川岛永嗣表现极为出色，他的调侃在演播室内引发笑声与掌声。

日本内阁官房长官藤村修周二称Ruquier提到福岛核危机的言论“非常不当”。

他补充说，日本驻法国使馆已经致函法国电视二台，抗议Ruquier的言论。

信函称，Ruquier的言论“伤害了日本受灾人民的感情，妨碍重建努力”。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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