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Special Events 12 | 2014年 6月 23日 星期一 07:47 BJT

精彩图集：阿尔及利亚4-2大胜韩国

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周日进行的世界杯H组第二轮交锋中，“沙漠之狐”阿尔及利亚4-2大胜韩国，有望在四届世界杯征战中首次杀入16强。图为阿尔及利亚球员庆祝进球。 REUTERS/Damir Sagolj
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苏莱曼尼为阿尔及利亚首开纪录。 REUTERS/Marko Djurica
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韩国球员孙兴慜错失得分机会后的懊恼心情。 REUTERS/Murad Sezer
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韩国球员具滋哲庆祝进球。 REUTERS/Edgard Garrido
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阿尔及利亚队为第四个进球庆祝。 REUTERS/Marko Djurica
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苏莱曼尼(右二) 为阿尔及利亚进球的庆祝，身旁是韩国主帅洪明甫(左二) 。 REUTERS/Murad Sezer
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韩国球员金信煜和奇诚庸在输球后。 REUTERS/Murad Sezer
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在首尔观看大屏幕中比赛直播的一位韩国女球迷。 REUTERS/Kim Hong-Ji
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比赛现场的韩国拉拉队。 REUTERS/Marko Djurica
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周日进行的世界杯H组第二轮交锋中，“沙漠之狐”阿尔及利亚4-2大胜韩国，有望在四届世界杯征战中首次杀入16强。
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