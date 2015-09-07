韩国寻求恢复与朝鲜“足球外交”

路透首尔9月7日 - 韩国足协（KFA）周一称，该协会主席郑梦奎将于本月晚些时候访问平壤，届时将与朝鲜足协商讨恢复朝韩足球赛事宜。

朝韩关系在上月底触及危机点，两国随后达成协议，结束了紧张的军事僵局。

虽然朝韩男女足球队在各种国际赛事及大赛预选赛中有过交手，但两国上次举办足球友谊赛还要追溯到2005年，当时是为了纪念朝鲜半岛摆脱日本的殖民统治60周年。

郑梦奎将于9月18-20日访问平壤，参加东亚足联执委会会议，同时借机推动朝韩更多接触事宜。

“我们认为此行会对恢复朝韩足球交流大有帮助，”KFA的一位官员对韩联社称。

该官员称，郑梦奎此行的重点起初将放在女足之间的交流上。

“鉴于朝鲜女足在国际足坛中的实力，这将有助于我们的女足与她们切磋，”该官员说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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