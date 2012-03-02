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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 11:43 BJT

梅西国家队帽子戏法回击外界批评

梅西因国家队表现不尽人意一直饱受批评，但他为阿根廷送出的第一个帽子戏法对此类批评作出完美的回击。周三阿根廷3-1胜瑞士後，梅西接受阿根廷电视采访说：“我为这一时刻已经等待了很久，因为很多时候，我的情况都不是很顺。”路透

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