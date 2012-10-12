版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 12日 星期五 10:17 BJT

AC米兰官员否认贝卢斯科尼将退出

意甲俱乐部AC米兰一名高管周四表示，意大利前任总理贝鲁斯科尼将继续控制该球队，以打消外界对其将售出全部或部分股权的猜测。贝卢斯科尼1986年入主AC米兰，在其领导下球队共夺得5次欧冠冠军。该高管称外界有所怀疑是正常的，因整个欧洲经济面临衰退，但贝卢斯科尼对球队非常投入。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐