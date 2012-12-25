利物浦渴望与杰拉德续约

利物浦主教练罗杰斯表示，球队十分希望与队长杰拉德尽快续约。32岁的杰拉德目前与利物浦的合约还剩下18个月。罗杰斯称杰拉德虽已年过30，但仍有很多才华可以贡献，是球队的核心。利物浦在上周末英超联赛中主场4-0大胜富勒姆，排积分榜第八位。路透