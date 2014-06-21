世界杯-澳门警方捣毁世界杯赌球团伙 单注高达4000万港币

图为2002年5月24日在澳门拍到的一处博彩投注点。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港6月21日 - 据《南华早报》周六报导，澳门警方逮捕了一个外围下注的赌球团伙，据称世界杯开幕的一周之内，非法投注金额达到50亿港币（6.45亿美元）--包括单注4000万港币的巨额投注。

该报还披露，警方已经拘捕了22名嫌疑犯，据称这是在澳门捣毁的最大非法赌球团伙。

报导称，该团伙在一家酒店的三间客房内运营，利用网络和电话接受来自全球各地的投注。

报导援引澳门警方发言人孙锦辉的说法称，初步调查显示，该团伙在本届世界杯迄今接受的投注共计在50亿港币左右，警方还发现了有单注4000万港币的证据。

报导称，调查人员在房间里查获了200万港币现金，17台电脑，超过10部手机，以及一些投注单。

自上周世界杯开幕以来，澳门、香港和邻近的广东省合作打击非法赌球活动。

香港警方已经建立行动组与澳门和广东政府执行该任务，也和国际刑事警察组织一起合作，在亚洲八个国家打击非法赌球。

最近一周内，香港警方拘捕了39名涉嫌非法外围庄家的疑犯，没收投注单金额接近8500万元港币。对非法赌球庄家查抄的缴获的记录显示，这些庄家在今年的前四个月中收到的投注额达到5420万港币。

（注：1美元=7.7515港币）

（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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