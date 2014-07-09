世界杯-耐克将不再与曼联续约

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Keith Weir

路透伦敦7月8日 - 在与一家对手经历一场激烈的价格拉锯大战后，美国体育用品公司耐克 决定与前英超冠军曼联队的长期球衣合同到期后不再续约。

有报导称，曼联将与德国体育用品公司阿迪达斯 将签下长达为期10年、单赛季价值6000万英镑（合1.02亿美元）的新合同，创下俱乐部球衣赞助合约金额新纪录。

阿迪达斯与曼联方面均对此拒绝发表评论。

耐克自2002年起成为曼联的球衣赞助商，本周二耐克方面表示，2014-15赛季将是其与20次英格兰顶级联赛冠军曼联合作的最后一个赛季。该声明证实了周一路透得到的相关谈判信息。

“任何与俱乐部的合作关系都必须是互惠互利的，目前我们收到的条款并不符合耐克股东的利益。”耐克在声明中说道。

耐克有权执行优先权匹配合同主要条款，但他们认为价格涨得太高了。

足球市场以往一直是阿迪达斯的天下，如今世界上最大的体育用品品牌耐克与阿迪达斯为足球市场新霸主的地位展开了激烈的争夺。

过去二十年耐克在足球领域进展强势，而与世界上最受欢迎的俱乐部之一曼联签约可以视为阿迪达斯扞卫其足球市场地位的重要举措。

2012-13赛季，曼联从耐克的现有赞助合约中共获利3800万英镑（合6470万美元），其中包括全球范围内球衣用品销售利润的分成。

曼联最近刚发布球队2014-15赛季的新款球衣，这是曼联首次穿上以新赞助商雪佛兰为胸前广告的球衣，也是曼联最后一次穿上带有耐克标志的球衣。

美国格雷泽家族治下的曼联队上赛季英超联赛仅排名第7，失去在欧冠联赛中捞金的机会，球队正在转会市场上大手笔引进新球员。

耐克还为上赛季英超冠军曼城和法甲豪门巴黎圣日耳曼，以及本届世界杯四强球队巴西队与荷兰队提供球衣赞助。

耐克刚刚终止了与英超俱乐部阿森纳的球衣合同，取代它的是体育用品市场的第三大品牌德国彪马公司。

据报导，彪马为阿森纳提供每年约3000万英镑的赞助。

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