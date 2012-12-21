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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 21日 星期五 13:54 BJT

马拉多纳或将执教伊拉克

迭戈·马拉多纳中介经理人Hernan Tofoni周四对路透表示，马拉多纳很可能将马上出任伊拉克国家队主教练，并有意率领伊拉克闯入2014年世界杯。伊拉克足协将于周五开会最终讨论决定这一任命，该国曾在1986年打入过世界杯。马拉多纳目前在阿联酋阿尔阿赫利担任顾问。路透

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