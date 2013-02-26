南勇、谢亚龙等人被FIFA全球禁足

为打击赌球假球，中国足协上周对包括原足球运动管理中心主任谢亚龙、南勇等在内的58人给予行业内处罚，其中33人被终身禁止从事与足球有关的活动，而25人则被处5年内禁足。国际足联(FIFA)周一表示尊重中国足协的处罚决定，并将这58人的禁足令延伸至全世界范围内。路透