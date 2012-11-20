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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 15:45 BJT

贝克汉姆将告别洛杉矶银河

贝克汉姆在下月的大联盟总决赛後将告别洛杉矶银河，但愿意继续球员生涯。37岁的贝克汉姆称：“我在洛杉矶银河度过了一段非常难忘的时光，不过我希望能够在结束球员生涯前去迎接最後一次挑战。”他的经纪人团队周五否认贝克汉姆将转战澳超赛场。路透

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