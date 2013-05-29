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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 11:31 BJT

小贝评估打造一支MLS球队可能性

曾效力美国职业足球大联盟(MLS)洛杉矶银河的贝克汉姆本周将访问迈阿密，小贝拥有创建一支新的MLS球队的选择权。迈阿密前市长Manny Diaz称，新球队具体地点尚未确定，但小贝将到访评估可能性。此前西甲豪门巴萨曾有意与大亨Marcelo Claure在迈阿密组建球队，后因“市场”原因取消了计划。据称Claure将与小贝会面并一同观看周四的NBA东部决赛。路透

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