版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 11月 27日 星期二 14:16 BJT

基恩、亨利等入围MLS最佳阵容

爱尔兰球星罗比基恩与前法国国脚亨利一同入选2012赛季美国职业足球大联盟(MLS)最佳11人阵容。基恩与贝克汉姆一同效力于洛杉矶银河，这是他第一次入围大联盟最佳阵容，亨利则是二度入围。即将告别MLS的贝克汉姆则未能入围。图为罗比基恩资料图片。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐