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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 11:44 BJT

亨利角逐MLS最有价值球员奖项

前法国国脚亨利(图)周四被提名角逐美国职业足球大联盟(MLS)最有价值球员奖项。在MLS球员、教练、俱乐部官员及媒体的投票中，纽约红牛前锋亨利排名前三获提名。35岁的亨利今年为红牛打进15球，不过红牛在东区半决赛中输给华盛顿联队而出局。另两位提名球员是万多洛斯基和苏西。路透

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