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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 14:41 BJT

万多洛斯基荣膺美国足球大联盟MVP

圣何塞地震队射手万多洛斯基周四赢得2012赛季美国职业足球的大联盟最有价值球员(MVP)。这位美国国脚本赛季追平大联盟单赛季进球纪录27球，原纪录是1996年由拉斯特1996年创造的。万多洛斯基发表获奖感言称：“这是一项个人荣誉，但我愿意把它当成一项对我们团队的奖励。”路透

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