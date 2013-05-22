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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 22日 星期三 12:11 BJT

曼城将与洋基联手打造MLS新球队

美职棒球队纽约洋基将与英超俱乐部曼城共同注资1亿美元，联手打造一支美国职业足球大联盟(MLS)球队，以期进一步拓展足球运动在美国的市场。新组建的纽约球队将于2015年参加MLS比赛，其中曼城为控股方，而洋基为参与运营的非控股股东。此前纽约已经拥有一支MLS球队纽约红牛，但由于主场设在新泽西，一直无法吸引足够多的纽约球迷跨过哈德逊河来观看比赛。路透
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