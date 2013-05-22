曼城将与洋基联手打造MLS新球队

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
美职棒球队纽约洋基将与英超俱乐部曼城共同注资1亿美元，联手打造一支美国职业足球大联盟(MLS)球队，以期进一步拓展足球运动在美国的市场。新组建的纽约球队将于2015年参加MLS比赛，其中曼城为控股方，而洋基为参与运营的非控股股东。此前纽约已经拥有一支MLS球队纽约红牛，但由于主场设在新泽西，一直无法吸引足够多的纽约球迷跨过哈德逊河来观看比赛。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透