出柜同志球员首次亮相洛杉矶银河

美国中场球员罗比·罗杰斯周日首次代表MLS球队洛杉矶银河出场，受到了现场2万5千名球迷的热烈欢迎。此前NBA老将杰森·科林斯成为首个公开自己性取向的美国职业运动联盟男运动员，但自其出柜后一直为自由人身份，因此26岁的罗杰斯便是第一位出现在美国各职业联赛赛场的同志运动员。罗杰斯今年2月公开承认为同性恋，他曾在2008年代表美国出征北京奥运会。路透