出柜同志球员首次亮相洛杉矶银河

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
美国中场球员罗比·罗杰斯周日首次代表MLS球队洛杉矶银河出场，受到了现场2万5千名球迷的热烈欢迎。此前NBA老将杰森·科林斯成为首个公开自己性取向的美国职业运动联盟男运动员，但自其出柜后一直为自由人身份，因此26岁的罗杰斯便是第一位出现在美国各职业联赛赛场的同志运动员。罗杰斯今年2月公开承认为同性恋，他曾在2008年代表美国出征北京奥运会。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透