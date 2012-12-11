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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 11日 星期二 14:01 BJT

穆勒望梅西新纪录再保持40年

巴萨头号球星梅西周日在西甲联赛中打入个人本年度第85、86枚进球，打破德国球王盖德·穆勒在1972年创下的85球年度进球记录，该记录已尘封40年。德国人穆勒周一盛赞梅西伟大，称其唯一缺点为“非拜仁球员”，并希望他在今年剩下的几场比赛中不断刷新进球数，将新纪录再保持40年。路透

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