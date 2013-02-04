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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 4日 星期一 14:34 BJT

非洲国家杯--尼日利亚2-1淘汰科特迪瓦

周日非洲国家杯四分之一决赛打响，夺冠大热科特迪瓦1-2不敌尼日利亚，止步八强。第42分钟俄超前锋埃梅尼克为尼日利亚首开纪录，第50分钟德罗巴助攻队友蒂奥特追平比分，第78分钟姆巴射门打在科特迪瓦防守球员身上入网；同日布基纳法索1-0击败多哥，取得另外一张半决赛入场券。路透

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