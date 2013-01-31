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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 13:56 BJT

德罗巴--专注国家杯比赛 转会争议交由律师处理

就与上海申花之间合约纷争一事，德罗巴周三表示自己不会置评，将全力投入到非洲国家杯的比赛中，合约纠纷已全权交由自己的律师团队负责。34岁的德罗巴本周加盟加拉塔萨雷，而上海申花表示德罗巴转会属违反合同，将上诉至国际足联。在非洲国家杯周三D组小组赛中，科特迪瓦在两球落后的情况下2-2追平阿尔及利亚。路透

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