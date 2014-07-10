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路透中文体育短讯 | 2014年 7月 10日 星期四 13:19 BJT

阿根廷点球大战击败荷兰 将与德国争冠

在周三举行的世界杯半决赛阿根廷队对阵荷兰队的比赛中，双方在120分钟的时间内互交白卷，比赛被拖进点球大战，阿根廷队门将罗梅罗状态神勇扑出两粒点球，帮助阿根廷队以4-2的比分取得胜利，也使得阿根廷队时隔24年重返世界杯决赛。
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