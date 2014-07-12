世界杯赞助大战 阿迪达斯2-0胜耐克

路透柏林7月10日（记者 Emma Thomasson） - 世界杯决赛两支球队的赞助商都是德国运动品牌阿迪达斯(ADSGn.DE)，阿迪达斯赢得了与耐克(NKE.N)在世界杯上的商业赞助角逐。

年销售规模超过50亿美元的足球用品市场上，阿迪达斯和耐克是两大巨头，合计市场份额超过80%。耐克一直在威胁阿迪达斯的领跑地位，包括在西欧市场。

1970年以来历届世界杯官方用球一直是阿迪达斯品牌。今年的巴西世界杯决赛圈32支球队中，耐克是10支球队的赞助商，阿迪达斯赞助了九支球队，耐克首次在球队赞助数量上打败了阿迪达斯。

但是周日的世界杯决赛中，两支球队都将身穿阿迪达斯球衫，这是1990年以来首次。两队中很多球星的球鞋、裁判员服装和比赛用球也都是阿迪达斯品牌。

“世界杯决赛中阿迪达斯将是最显眼的品牌。”阿迪达斯首席执行官Herbert Hainer说道。他在半决赛前很久就预测决赛将在德国和阿根廷之间展开。

“我们作为世界足球领导品牌的地位再次得到凸显。阿迪达斯显然是全球排名第一的足球装备品牌。”Hainer在声明中称。

尽管耐克赞助的球队没能进入世界杯决赛，该公司并不认为其足球用品销售增速会放缓。

耐克首席执行官Mark Parker表示，在大多数国家，耐克足球鞋的销量都已经超过阿迪达斯；并预计本财年足球用品销售增长将再现2013/14财年21%的增长。

“美国市场的潜力特别大，对足球的热情在那儿。中国的增长潜力也非常大。”Parker接受德国《Handelsblatt》采访时说道。

另外阿迪达斯预期将以天价从耐克手中抢走英超豪门曼联俱乐部的球衣赞助合约，其在足球装备领域的领跑地位将进一步巩固。

阿迪达斯对每届世界杯的赞助花费预计都在1亿美元左右。该公司预计，由于存在竞争，2014年销售和市场营销支出将“小幅增加”，但没有给出具体数据。

耐克称，5月底当季市场营销支出上升36%至8.76亿美元，主要因为世界杯相关支出，一名耐克高管预计本季度市场营销支出还将上升30%。

体育应用theScore的数据显示，巴西世界杯不含点球决胜的166个进球中，穿阿迪达斯球鞋的球员打进78个，穿耐克球鞋的球星打进73个，穿其他品牌球鞋的球星打进15个。德国与巴西的半决赛中，德国七个进球中五个由穿阿迪达斯球鞋的球星打进。

世界杯射手榜也由穿阿迪达斯球鞋的球星主导，包括哥伦比亚的罗德里格斯、阿根廷的梅西和德国的穆勒与许尔勒都隶属阿迪达斯阵营。

巴西的内马尔从第二轮起就穿上了耐克提供的金靴，他也在射手榜中排名靠前，但因背部伤势严重未能出战半决赛。耐克赞助的葡萄牙球星C罗和英格兰球星鲁尼等巨星表现不佳。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。