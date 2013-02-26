中国青年球员葡萄牙寻梦

2月15日在里斯本郊外的Royal Queluz Massama球场训练的中葡青年训练营中的中国球员。 REUTERS/Jose Manuel Ribeiro

路透葡萄牙辛特拉2月22日(记者Daniel Alvarenga) - 为了成为像C罗一样成功的足球运动员，将近40名中国青少年球员绕过大半个地球来到葡萄牙，以锻炼提高自己的球技。

带领这些年轻球员们来到欧洲的葡萄牙教练Carlos Gomes称，他们已经有了很大进步。

“如果见过当初他们刚来时技战术有多么的差，你就会明白他们的进步有多大。是白天和黑夜的差别，”Gomes在位于辛特拉附近Massama的训练营对路透记者表示。

Gomes曾是葡超俱乐部本菲卡(Benfica)青年队的教练，他一年前来到中国帮助本土俱乐部挑选富有天赋的青少年足球运动员。其中16-20岁年龄组最优秀的留在国内进入国青队踢球，而他从国青队落选者中选拔一批球员，送到葡萄牙生活学习。

“我们会面临一些难题，且语言是一个很大障碍，但是目前已经请了中国教员为学员们教授葡萄牙语，所以这个问题已经变得容易多了，”Gomes称。

“(中国人)渴望国家队取得好成绩，但同时也在努力寻找领军人物，未来能成为中国足坛标志性人物的新人，”Gomes补充道。

“就在几周前我们在西班牙与中国22岁以下国青队踢了一场比赛，结果我们2-1赢了，我们完全占据了场上优势。由此可以看出这一年来这些小球员们在技术上和战术上的长进。”

尽管面临文化差异和最初的沟通障碍，这些学员们表示来到葡萄牙训练有价值的。

“刚来到这里时，适应的过程中出现了很多困难，但一段时间后就习惯了，现在我很享受在这里训练，”刚满17岁，来自河南省的周大迪(音)称。

“从我到这里之后的成长上来看，来葡萄牙的决定是值得的。”

作为曼联边锋纳尼的铁杆粉丝，周大迪对于能在Massama踢球感到非常兴奋。

“我不能相信纳尼小时候也曾在这片绿茵场上踢过球，能跟他在同一块场地上踢球我感到很骄傲。”

纳尼在葡萄牙西部城市阿马多拉(Amadora)长大，曾在Real Massama俱乐部度过了3年，而Real Massama经常接待中葡合作训练营的球员们来训练。

这些年轻球员们均怀抱着梦想来到葡萄牙。“他们全是C罗和梅西的粉丝，经常模仿、练习这两位球星的绝活，”前中国国家队主教练朱广沪称。朱广沪也是这一培训项目的教练。

“我希望他们能达成自己梦想——进入欧洲知名俱乐部踢球，谁知道呢，甚至可能有一天在欧冠的赛场上踢球。”(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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