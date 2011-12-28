版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 12月 28日 星期三 10:34 BJT

卡塔尔俱乐部签"韩国梅西"

卡塔尔里科威亚俱乐部周二宣布，已从法甲瓦朗谢讷签下韩国中场南泰熙。现年20岁的南泰熙以流畅、细致的传球着称，被瓦朗谢讷球迷们赞为"韩国的梅西"。预计他将於卡塔尔联赛1月2日回归後首次为里科威亚亮相。明年里科威亚将首次征战亚洲冠军联赛。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐