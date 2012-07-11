版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 10:40 BJT

俄罗斯公布选帅名单 卡佩罗、瓜迪奥拉在列

俄罗斯足协周二公布了国家队主教练候选人名单，前英格兰主帅卡佩罗和巴塞罗那前任主帅瓜迪奥拉榜上有名。这备受瞩目的13人名单中还包括了热刺前任主教练雷德克纳普，利物浦前主帅贝尼特斯，曾执教意大利国家队的里皮和阿根廷前任主教练贝尔萨等。图为瓜迪奥拉。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐