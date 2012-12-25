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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 25日 星期二 15:02 BJT

齐沃称不会返回罗马尼亚国家队

意甲俱乐部国际米兰后卫克里斯蒂安·齐沃(Cristian Chivu)周一拒绝回归罗马尼亚国家队，32岁齐沃去年5月以伤病为由退出国家队。本月罗马尼亚国家队主教练曾表示将在圣诞节前后与齐沃会面，劝说其回归。齐沃表示，很怀念国家队的比赛但是不会回去，球队在没有自己的情况下也能打得很好。路透

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