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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 16:08 BJT

阿尔沙文：卡佩罗将执教俄罗斯队

俄罗斯国家队队长阿尔沙文称，前英格兰主帅卡佩罗将成为俄罗斯国家队新一任主帅。卡佩罗於上周四到访莫斯科与体育部部长穆特和俄罗斯足协代理主席进行了商谈，穆特表示本周将正式公布主教练人选。当地媒体称，俄罗斯足协周二将与卡佩罗最後敲定协议。

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