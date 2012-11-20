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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 15:39 BJT

梅德韦杰夫：足球流氓应入狱

俄罗斯总理梅德韦杰夫周一称，政府将引进更严厉立法，可能对足球流氓等体育观众暴力行为进行刑事处罚。因球迷投掷的爆竹导致基辅迪纳摩门将眼部受伤，该队与泽内特上周六的俄超比赛被取消。梅德韦杰夫已要求政府官员对此事采取行动。警方周六时逮捕了53人，包括三名泽内特女球迷。路透

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