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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 11:19 BJT

泽尼特训练场发现假炸弹包裹 内含胡尔克照片

据俄罗斯媒体报道，俄超俱乐部圣彼得堡泽尼特俱乐部的训练场上发现一个内装假自制炸弹的包裹，其中并附上该队前锋、巴西球星胡尔克(Hulk)的照片，上面写着“胡尔克滚蛋”的字样。泽尼特今夏重金引进胡尔克(图左)与比利时中场球员维特塞尔(图右)，两人转会费之和超过1亿美元。

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