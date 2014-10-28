南非国足队长遭枪杀 举国震惊

路透约翰内斯堡10月27日（记者 Tiisetso Motsoeneng） - 南非国足队长兼守门员森佐·梅伊瓦(Senzo Meyiwa)周日晚遭入室歹徒枪杀，全国为之感到震惊，也再次令当地枪支暴力犯罪受到关注。

在周一召开的记者会上，梅伊瓦的队友向这位27岁的队长致哀。事发当时，他在女演员兼歌手Kelly Khumalo家中遭遇两名入室抢劫的歹徒，胸部中弹。

警方称，两名歹徒周日晚间闯入Khumalo家中，当时包括梅伊瓦在内共有七人在室内。第三名歹徒在屋外把风，三人在枪杀梅伊瓦后立即逃离。

警方称，梅伊瓦在被送到医院时已经死亡。

上周，南非“刀锋战士”、残奥会明星奥斯卡·皮斯托瑞斯因去年枪杀女友被判刑五年。梅伊瓦遇害再次凸显南非枪支暴力问题。

“真想不到森佐这样的好人就这样走了，他的精神将永远在我们身边，”南非国足教练Shakes Mashaba说道，他流泪满面，声音也变得颤抖。“他将永远是队长。”

尽管南非谋杀率在逐步下降，但该国仍然是世界上暴力犯罪的高发国家之一。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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