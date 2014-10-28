南非国足队长遭枪杀 举国震惊

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透约翰内斯堡10月27日（记者 Tiisetso Motsoeneng） - 南非国足队长兼守门员森佐·梅伊瓦(Senzo Meyiwa)周日晚遭入室歹徒枪杀，全国为之感到震惊，也再次令当地枪支暴力犯罪受到关注。
在周一召开的记者会上，梅伊瓦的队友向这位27岁的队长致哀。事发当时，他在女演员兼歌手Kelly Khumalo家中遭遇两名入室抢劫的歹徒，胸部中弹。
警方称，两名歹徒周日晚间闯入Khumalo家中，当时包括梅伊瓦在内共有七人在室内。第三名歹徒在屋外把风，三人在枪杀梅伊瓦后立即逃离。
警方称，梅伊瓦在被送到医院时已经死亡。
上周，南非“刀锋战士”、残奥会明星奥斯卡·皮斯托瑞斯因去年枪杀女友被判刑五年。梅伊瓦遇害再次凸显南非枪支暴力问题。
“真想不到森佐这样的好人就这样走了，他的精神将永远在我们身边，”南非国足教练Shakes Mashaba说道，他流泪满面，声音也变得颤抖。“他将永远是队长。”
尽管南非谋杀率在逐步下降，但该国仍然是世界上暴力犯罪的高发国家之一。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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