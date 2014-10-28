南非国足队长遭枪杀 举国震惊

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡10月27日（记者 Tiisetso Motsoeneng） - 南非国足队长兼守门员森佐·梅伊瓦(Senzo Meyiwa)周日晚遭入室歹徒枪杀，全国为之感到震惊，也再次令当地枪支暴力犯罪受到关注。
在周一召开的记者会上，梅伊瓦的队友向这位27岁的队长致哀。事发当时，他在女演员兼歌手Kelly Khumalo家中遭遇两名入室抢劫的歹徒，胸部中弹。
警方称，两名歹徒周日晚间闯入Khumalo家中，当时包括梅伊瓦在内共有七人在室内。第三名歹徒在屋外把风，三人在枪杀梅伊瓦后立即逃离。
警方称，梅伊瓦在被送到医院时已经死亡。
上周，南非“刀锋战士”、残奥会明星奥斯卡·皮斯托瑞斯因去年枪杀女友被判刑五年。梅伊瓦遇害再次凸显南非枪支暴力问题。
“真想不到森佐这样的好人就这样走了，他的精神将永远在我们身边，”南非国足教练Shakes Mashaba说道，他流泪满面，声音也变得颤抖。“他将永远是队长。”
尽管南非谋杀率在逐步下降，但该国仍然是世界上暴力犯罪的高发国家之一。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选