世界杯-2014世界杯射手榜(6月29日)

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透6月29日 - 截至巴西时间周日(6月29日)的射手榜排名
进球数 球员 国家
5 詹姆斯·罗德里格斯 哥伦比亚
4 托马斯·穆勒 德国
里奥·梅西 阿根廷
内马尔 巴西
3 卡里姆·本泽马 法国
阿尔杨·罗本 荷兰
罗宾·范佩西 荷兰
谢尔丹·沙奇里 瑞士
埃纳·瓦伦西亚 厄瓜多尔
2 孟菲斯·德佩 荷兰
苏莱曼尼 阿尔及利亚
伊万.佩里西奇 克罗地亚
热尔维尼奥 科特迪瓦
吉安·阿萨莫阿 加纳
阿莱克西斯·桑切斯 智利
蒂姆·卡希尔 澳大利亚
维尔弗里德·博尼 科特迪瓦
路易斯·苏亚雷斯 乌拉圭
马里奥·曼祖基奇 克罗地亚
杰克逊·马丁内斯 哥伦比亚
阿赫梅德·穆萨 尼日利亚
安德雷·阿尤 加纳
克林特·邓普西 美国
布莱恩·鲁伊兹 哥斯达黎加
另有83人进一球，名单略
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（完）
编译：傅玮 发稿：王燕焜
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