版本:
中国
娱乐体育 | 2014年 6月 30日 星期一 11:05 BJT

世界杯-2014世界杯射手榜(6月29日)

路透6月29日 - 截至巴西时间周日(6月29日)的射手榜排名

进球数 球员 国家

5 詹姆斯·罗德里格斯 哥伦比亚

4 托马斯·穆勒 德国

里奥·梅西 阿根廷

内马尔 巴西

3 卡里姆·本泽马 法国

阿尔杨·罗本 荷兰

罗宾·范佩西 荷兰

谢尔丹·沙奇里 瑞士

埃纳·瓦伦西亚 厄瓜多尔

2 孟菲斯·德佩 荷兰

苏莱曼尼 阿尔及利亚

伊万.佩里西奇 克罗地亚

热尔维尼奥 科特迪瓦

吉安·阿萨莫阿 加纳

阿莱克西斯·桑切斯 智利

蒂姆·卡希尔 澳大利亚

维尔弗里德·博尼 科特迪瓦

路易斯·苏亚雷斯 乌拉圭

马里奥·曼祖基奇 克罗地亚

杰克逊·马丁内斯 哥伦比亚

阿赫梅德·穆萨 尼日利亚

安德雷·阿尤 加纳

克林特·邓普西 美国

布莱恩·鲁伊兹 哥斯达黎加

另有83人进一球，名单略

更多巴西世界杯报导请点击here

（完）

编译：傅玮 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐