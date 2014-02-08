中国与塞尔维亚争聘斯塔诺执教国家足球队

贝尔格莱德2月7日 -塞尔维亚足协主席卡拉季奇周五称，塞国希望斯塔诺耶维奇(简称：斯塔诺)执教国家队，但面临与中国足协的竞争，后者希望斯塔诺执教中国国家队。

斯塔诺2011年率领贝尔格莱德游击队赢得塞尔维亚联赛和杯赛双料冠军，之后前往中超联赛中执教。

斯塔诺2012赛季率领大连阿尔滨从降级区一跃赢得中超第五名，之后2013赛季率领北京国安赢得中超第三，并打进足协杯四强。

“我们非常接近与斯塔诺协商执教国家队事宜，但我们知道，中国国家队也想让他当主帅，”卡拉季奇对贝尔格莱德媒体称。

卡拉季奇承认，在塞国足协希望召回米哈伊洛维奇重新执教国家队的努力徒劳无功之际，斯塔诺成为他们的首选目标。（完）

编译：王燕焜 发稿： 王琛

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