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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 8日 星期三 19:00 BJT

申花接洽德罗巴 将签前英格兰国脚

上海申花准备与现年32岁的英超斯托克城中後卫厄普森签约，同时有关德罗巴加盟的谈判也在继续进行。申花官员马悦周二对路透表示，申花正在与前英格兰国脚厄普森谈判，但拒绝透露谈判时间框架。对於外界盛传德罗巴加盟一事，马悦说：“加盟一事还没确定。仍在讨论中。”路透

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