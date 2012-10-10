阿比达尔进行恢复性训练 有望早日返回赛场

西甲俱乐部巴塞罗纳周二通过其网站表示，该球队後卫阿比达尔(Eric Abidal)在今年4月进行了肝移植手术之後，已经在比利牛斯山区进行了训练。33岁的阿比达尔在队医陪同下进行了有计划的有氧训练、徒步登山以及有球训练。法国国脚今年8月表示他将努力在12月时返回赛场。路透