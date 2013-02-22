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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 22日 星期五 11:58 BJT

阿比达尔肝移植后重返巴萨

西甲巴塞罗那周四表示，后卫阿比达尔宣布复出将重返赛场。33岁的阿比达尔去年4月接受了肝移植手术，在随后的将近一年内均远离赛场。阿比达尔自12月起恢复训练，巴萨在声明中称其已“完全痊愈”。巴萨目前在联赛中以12分的优势领跑积分榜，本赛季还剩下14轮比赛。路透

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