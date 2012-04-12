版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 12:22 BJT

阿比达尔肝脏移植手术後顺利康复

巴塞罗那周三宣布，球队後卫阿比达尔肝脏移植手术後正在顺利康复，不过鉴於其家庭的亿元，暂时不会正式宣布手术成功情况。这位法国球员周二接受了一次耗时的手术，直到午夜也结束，当时巴萨刚刚4-0西甲胜赫塔菲。阿比达尔移植肝脏的捐赠者为其堂兄赫拉德。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐