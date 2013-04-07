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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 7日 星期日 11:20 BJT

西甲--阿比达尔回归赛场 巴萨5-0马洛卡

周六西甲联赛第30轮巴萨主场5-0大胜马洛卡，法布雷加斯完成帽子戏法，桑切斯梅开二度，阿比达尔在第70分钟替下皮克上场，全场球迷起立为其欢呼鼓掌。33岁的阿比达尔去年接受了肝移植手术，于上月归队训练。巴萨将在周三主场迎来与PSG的欧冠四分之一决赛次回合，双方上一场2-2战平，目前尚不清楚腿部受伤的梅西能否出战。路透

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