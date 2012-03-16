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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 16日 星期五 18:23 BJT

阿比达尔将接受肝脏移植手术

巴塞罗那周四宣布，法国後卫阿比达尔将接受肝脏移植手术。去年阿比达尔做过一次肝脏肿瘤切除手术，5月份胜利回归，在温布利球场举起欧冠奖杯。巴萨在其官网上说道：“未来数周内，这位球员（阿比达尔）需要进行肝脏移植手术。对於这个手术，一年前开始接受治疗时就提到过。”路透

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