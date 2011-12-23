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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 23日 星期五 11:31 BJT

马竞主帅曼萨诺下课

马德里竞技主帅曼萨诺周四下课，此前马竞在周中的西班牙国王杯中不敌丙级队阿尔巴赛特，耻辱出局。马竞在其网站上说道："马竞执行委员会周四在评估体育形势时一致决定解除一队教练曼萨诺。"前马竞中场西蒙尼已表示准备接过马竞教鞭。路透

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