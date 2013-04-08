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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 11:36 BJT

西甲--9人马竞闷平赫塔菲

周日西甲联赛第30轮马德里竞技客场0-0闷平赫塔菲，第72分钟马里奥·苏亚雷斯双黄变一红被罚出场，戈丁在补时阶段亦累计两张黄牌下场。马竞同城死敌皇马周六5-1大胜莱万特。此轮过后剩8场比赛，马竞积62分落后皇马3分排第三，而巴萨仍以78分排在榜首。路透
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